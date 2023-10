Robot: la dj palestinese Sama Abdulahdi annulla lo show

Era una delle artiste più attese del Robot Festival, ma lo show di Sama Abdulahdi è stato annullato. La decisione è arrivata dalla stessa dj e producer palestinese, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Per rispetto delle migliaia di persone che sono state uccise nei recenti avvenimenti in Palestina, ho deciso di cancellare il mio show all’Electron Festival in Svizzera e al Robot Festival di Bologna. Sebbene il mio sia un popolo resiliente, non ho la forza di suonare in queste circostanze. Vi ringrazio per la comprensione”. Lo show di Sama Abdulahdi era in programma al Dumbo per questa sera, sabato 14 ottobre, alle ore 22, ed era uno dei più attesi della tre giorni di musica.

Per i possessori del biglietto, le modalità di rimborso sono state specificate via mail. Al posto di Abdulahdi, come rende noto l’agenzia di ticketing a cui si appoggia il festival, ci sarà il producer tedesco Skee Mask.