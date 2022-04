Samanta morta dopo un ritocco al seno: quel dettaglio sull'estetista che porta a Bologna

Sarebbe di origine straniera ma operante su Bologna la presunta estetista - al momento irreperibile - che avrebbe effettuato l'iniezione a seguito della quale è morta la giovane mamma di Maranello, Samanta Migliore, 35 anni. L'indizio arriva dalla rubrica telefonica della vittima, che l'avrebbe registrata con la dicitura 'estetista Bologna', secondo quanto fanno sapere i familiari.

Sulle tracce dell'"estetista" gli investigatori, che sono al lavoro per tracciare i contorni di questa vicenda confusa. Una vicenda che lascia attoniti. Anche in considerazione del destino che già tanto duramente aveva infierito sulla 35enne, scampata alla morte miracolosamente qualche tempo fa per poi andare incontro ad una così tragica fine.

Morte sfiorata per mano dell'ex compagno

Si è spenta a soli 35 anni Samanta, ma aveva già vissuto una vita intensa. Una vita quasi spezzata, come ricostruisce ModenaToday . Oltre una decina di anni fa aveva lasciato la Campania, sua terra natale, per trasferirsi a Maranello, dove lavorava presso un'impresa di pulizie. Una persona umile, che dava tutta sè stessa per i suoi cinque figli.

Due anni fa, l'ex compagno le aveva sparato, con l'intenzione di ucciderla. Il dramma si era consumato dopo una relazione burrascosa che i due avevano intrattenuto per anni. Il 16 novembre di due anni fa il 47enne aveva infatti chiesto nuovamente alla donna di poter tornare insieme, incontrando un nuovo rifiuto. Le aveva portato un mazzo di rose, ma se con una mano le offriva, nell'altra nascondeva una pistola. E dopo aver perso le staffe, con quella calibro 6,35 (detenuta illegalmente) aveva aperto il fuoco puntando alla testa della donna.

Un dolore acuto, il sangue e poi la nebbia. Samanta era stata salvata dai sanitari e dai medici di Baggiovara: il proiettile fortunatamente si era fermato pochi millimetri prima di penetrare nella calotta cranica.

L'uomo aveva poi confessato il fatto, costituendosi ai Carabinieri convinto di aver ucciso Samanta. Per quel tentato omicidio il 47enne era stato condannato un anno dopo alla pena di 7 anni e 4 mesi. Solo poche ore fa la sentenza era stata confermata in Appello.

Una nuova vita, poi la tragedia dopo il ritocco, davanti ai familiari

La 35enne aveva intanto ricominciato a vivere, dopo la riabilitazione e il superamento del trauma. Non solo: aveva anche conosciuto un altro uomo, con il quale era convolata a nozze soltanto un mese fa. Ma il sogno di ricreare una famiglia forte insieme al suo Antonio e di veder crescere i figli si è interrotto. Improvvisamente.

Un destino beffardo che ha assunto le forme di un'iniezione per un trattamento estetico, cui la 35enne si è sottoposta ieri. Un "ritocco" al seno che è stato eseguito a domicilio, quando in casa era presente anche la famiglia. A praticarlo una donna di origine straniere, della quale al momento non si conosce la qualifica, nè l'identità.

L'estetista in fuga

Da quanto si apprende, la presunta estetista sarebbe fuggita non appena avrebbe capito che l'iniezione aveva provocato un malore alla paziente e sono stati i famigliari ad avvertire il 118.

Il tentativo di rianimazione e le terapie somministrate non sono bastate a salvare la vita di Samanta. Al momento non si conoscono le cause esatte del decesso, l'ipotesi più accreditata è si possa essere trattato di una reazione avversa alla sostanza iniettata. Le indagini dipaneranno i dubbi, Procura e Arma dei Carabinieri sono infatti al lavoro sul caso.