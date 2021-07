San Benedetto: posto letto in affitto a 75 Euro al mese, parte bando per studenti Unibo

Il prezzo è molto conveniente, ma il paese incastonato nell'Appennino dista 46,5 Km da piazza Verdi. Bando per due alloggi, conterà Isee ma anche essere in tempo con gli studi, e volersi dedicare alle 'pratiche di buon vicinato'

Due case, otto posti letto, in affitto a 75 Euro al mese per ogni studente. E' l'offerta che il comune appenninico di San Benedetto Val di Sambro, in collaborazione con Unibo, mette a disposizione per contrastare lo spopolamento e cercando al contempo di intercettare la domanda di alloggi che, nel capoluogo, invece non ha mai conosciuto crisi.

Anche quest'anno l'affitto chiesto è, come noto, molto scontato rispetto alla media sotto le Torri, prezzo che però riflette il 'malus' principale, ossia la distanza. Prendendo a esempio piazza Verdi a Bologna, la distanza che copre il piccolo comune dal centro della movida universitaria si struttura in ben 46,5 Km.

In più l'iniziativa, già replicata in varie forme negli anni passati, ha attirato anche delle polemiche da parte di alcuni collettivi universitari, i quali hanno contestato a università e comune di agevolare l'allontanamento dei meno abbienti dal capoluogo, città diventata ormai 'vetrina' e alloggio solo per ceti facoltosi e turisti.

Quest'anno, a ogni modo, si replica sotto forma di bando comunale. A disposizione per il solo anno 2021/2022, sono 2 appartamenti di sua proprietà, per otto posti letto complessivi, ubicati nel territorio comunale, a prezzi calmierati, con gratuità dei primi 2 mesi.

E ancora: ogni appartamento è composto da due camere (quattro posti letto), una cucina, un soggiorno, un bagno, una cantina e un garage, già arredato. Nel canone è compreso inoltre l’utilizzo dell'auto in car sharing e della sala studio a Ripoli dotata di fibra ottica e wi-fi.

I criteri per l'assegnazione sono vari: non manca l'ormai omnipresente Isee, ma anche saranno privilegiati i percorsi accademici regolari di tempo e di rendimento. Inoltre, per selezionare gli studenti, è incluso un colloquio dove gli stessi dovranno impegnarsi a praticare piccole attività di volontariato e pratiche di 'buon vicinato'.

La scadenza della domanda è fissata per sabato 4 settembre alle ore 12:00.