Centinaia di piante di "erba": scoperta piantagione nei boschi

Una vera a propria piantagione di marijuana in un'area boschiva accessibile a tutti. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri di San Benedetto Val di Sambro che hanno sequestrato ben 373 piante durante la perlustrazione dell'area verde.

I militari hanno informato la Procura della Repubblica e indagano per risalire ai responsabili della piantagione di "erba" probabilmente destinata alle piazze bolognesi.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno trovato tre etti di hashish tra panetti e ovuli già divisi, una pistola a salve con i proiettili e persino uno storditore elettrico.nell'abitazione di un 24enne bolognese, ora agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e detenzione abusiva di armi.

Un altro sequestro dei Carabinieri della Stazione di Crevalcore è stato eseguito a metà ottobre, quando hanno trovato un armadio adibito a serra indoor, piante di marijuana, un bilancino di precisione, 238 grammi di sostanza, 514 semi e 2.800, verosimilmente provento di attività di spaccio, oltre al materiale per la coltivazione dello stupefacente (impianto di illuminazione, fertilizzanti, filtro d’acqua e dischetti utilizzati per la germinazione). Dentro un garage, era stata ricavata una stanza in legno completamente isolata (serra indoor), attrezzata con diverse lampade per l'illuminazione, tubi per l’areazione, temporizzatori, pompa per l’acqua e vari strumenti utilizzati per la coltivazione. Nel giardino invece, i militari hanno rinvenuto altre 15 piante di marijuana alte 2 metri con infiorescenza,che venivano innaffiate on un sistema di irrigazione.