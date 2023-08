San Benedetto Val di Sambro: il metodo di manutenzione delle strade per 'salvare' Co2

Una manutenzione "green" delle strade è possibile e consente di "ridurre notevolmente il quantitativo di risorse energetiche impiegate e la produzione di anidride carbonica, garantendo vantaggi per l'ambiente": a segnalarlo è il Comune di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, illustrando in una nota gli interventi realizzati dal 2019 impiegando la tecnologia del "micro tappeto a freddo".

In cinque anni i lavori di questo genere "hanno interessato una superficie complessivamente pari a 175.000 metri quadrati per un investimento complessivo di oltre 800.000 euro", riepiloga l'amministrazione. "Dal punto di vista ambientale, essendo trattamenti realizzati completamente a freddo- continua la nota- gli stessi consentono una fortissima riduzione di emissioni di anidride carbonica in atmosfera rispetto ai tradizionali sistemi di asfaltatura a caldo".

Dunque, rispetto a quanto accade con le consuete tecniche di intervento a caldo, la cui produzione richiede una notevole quantità di energia, "questi interventi- sottolinea l'amministrazione di San Benedetto Val di Sambro- hanno consentito nel caso specifico del Comune di risparmiare l'emissione in atmosfera di 550 tonnellate di anidride carbonica, quantità che per essere neutralizzata naturalmente avrebbe richiesto un assorbimento vegetale da parte di 45.000 alberi".

"Metodo innovativo che contrasta il riscaldamento globale"

Si tratta di "numeri davvero rilevanti, figli di scelte amministrative volte a dare un contributo concreto al contrasto del cambiamento climatico", rivendica il Comune bolognese, precisando che altri interventi sono stati eseguiti in maniera tradizionale ma soltanto nei casi in cui la tecnologia a freddo non era tecnicamente applicabile. "Dobbiamo cercare di ottenere una risposta sostenibile- dichiara il sindaco di San Benedetto, Alessandro Santoni- da ciascuna delle nostre azioni: il cambiamento climatico, l'inquinamento atmosferico e la necessità di soluzioni sempre più sostenibili impongono in ogni settore, compreso quello manutentivo, la ricerca di modalità di intervento alternative a scarso impatto ambientale".

Aggiunge il primo cittadono: "Ecco dunque che tutti ci troviamo di fronte alla sfida di garantire la manutenzione del nostro patrimonio senza rinunciare a prerogative oggi imprescindibili che si rifanno ai criteri di sostenibilità ambientale. E' dalla considerazione che quella delle manutenzioni stradali è una delle attività più impattanti dal punto di vista ambientale, che è scaturita la scelta di eseguire interventi eco-compatibili, che oltre ad inquinare meno hanno consentito di evitare l'asportazione di ingenti quantità di asfalto e la conseguente produzione di materiali di risulta da smaltire".

Si tratta di "un progetto di sistema che racchiude al suo interno diversi obiettivi, tra cui la tutela ambientale, la sicurezza ed il benessere generale. Occorre accrescere questa sensibilità in ogni ambito di intervento- continua Santoni- soprattutto quando questi aspetti possono andare di pari passo con quelli economici: l'utilizzo delle tecniche tradizionali avrebbe infatti per altro ridotto della metà le superfici su cui si è potuto intervenire, dunque a parità di risorse è stato raggiunto un risultato doppio, ma che diventa molto molto maggiore in termini di sostenibilità". In questo modo è stato "raggiunto un duplice obiettivo: migliorare la sicurezza stradale ed assieme la qualità ambientale", conclude Santoni.