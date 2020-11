San Benedetto Val di Sambro: aggredito dai calabroni mentre taglia la legna

Mentre stava tagliando la legna è stato aggredito da uno sciame di calabroni. Brutta aventura per un uomo di 58 anni residente a San Benedetto Val di Sambro, nella mattinata di oggi.

Insieme ad altri amici, alle 10.05 di oggi, si trovava in un podere nei pressi di Qualto, quando da un nido all’interno di un tronco, che il boscaiolo stava segando, usono usciti i calabroni che lo hanno aggredito ripetutamente. L’uomo è anche allergico alle punture di insetti e fortunatamente aveva già con se il kit con l’adrenalina che gli amici hanno provveduto a somministrare per poi chiamare il 118.

Sul posto sono stati inviati il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Rocca di Badolo, l’ambulanza e l’automedica di San Benedetto.

Nel frattempo gli amici hanno coricato il paziente sul rimorchio del trattore e lo hanno portato sulla strada

asfaltata, in attesa dell’ambulanza. Quando le unità di soccorso sono arrivate sul posto in breve tempo, il paziente, dopo essere stato valutato dal medico, è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale Maggiore.