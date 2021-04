San Benedetto, dissesto idrogeologico: terminati i lavori di messa in sicurezza di via Firenze

Nel Comune di San Benedetto Val di Sambro so terminati i lavori di messa in sicurezza di via Firenze, a Madonna dei Fornelli, per un importo complessivo di euro 91.612,53. Un intervento importante - spiega una nota del Comune - costituito da un muro di sostegno che poggia su pali di fondazione la cui funzione è quella di fermare lo scivolamento della strada comunale. L’infrastruttura viaria è molto importante poiché collega le frazioni di Madonna dei Fornelli con quelle di Qualto e Montefredente.

A seguito dei lavori di consolidamento la strada è stata anche allargata permettendo all’amministrazione comunale di incrementare i parcheggi in centro al paese con altri 12 posti auto, importani soprattutto per le attività commerciali della zona.

Con la recente conclusione dei lavori su via Firenze, ammontano a tre gli interventi realizzati, tra l'autunno e l'inverno scorsi, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, per un importo complessivo di 165.000 euro: opere che contribuiscono a garantire il livello di sicurezza delle infrastrutture stradali e dei corsi d'acqua.

Nei prossimi mesi sono in programma altre opere, tra cui un ulteriore intervento di sistemazione delle briglie lungo il torrente Savena e lungo il Rio degli Ordini, sempre da parte del Consorzio di Bonifica Renana per un importo complessivo di 50.000 euro, la sistemazione di un movimento a monte della strada che porta al depuratore di Pian del Voglio per complessivi 45.000 euro, infine la sistemazione di un tratto della strada comunale via Qualto per un importo di altri 25.000 euro.