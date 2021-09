San Donato: razzia in pieno giorno nel camper dei turisti, arrestato pregiudicato

Un bolognese di 45 anni è stato arrestato ieri, 19 settembre, per furto aggravato, ricettazione e possesso di oggetti da scasso. La volante è intervenuto poco prima delle 13 in via Gherardo Gherardi, nel quartiere San Donato, dove era stata segnalata una colluttazione tra tre persone.

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno appurato che un cittadino tedesco 61enne e un poliziotto fuori servizio avevano bloccato un uomo ritenuto responsabile di un furto all'interno di un camper parcheggiato vicino al supermercato Coop di via San Donato. Il 61enne, dopo aver notato che il finestrino del camper era stato sfondato, ha visto l'uomo e lo ha inseguito: con l'aiuto del poliziotto sono quindi riusciti a bloccarlo.

Il 45enne è stato trovato in possesso di un orologio, due cellulari e relativi cavi, una fotocamera, tutti risultati di proprietà del turista che viaggiava con la moglie, oltre a una tessera sanitaria intestata a un terzo soggetto. Accompagnato in questura, dopo gli accertamenti sono emersi a suo carico diversi precedenti per i quali era sottoposto a ordine di firma. E' stato arrestato e verrà processato per direttissima nella giornata di oggi.

Foto archivio