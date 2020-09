"Dammi i soldi", poi salta sull'auto ferma al semaforo: arrestato

Minacce e aggressioni ieri pomeriggio in zona Porta San Donato quando un pakistano di 21 anni ha chiesto prima dei soldi a due passanti e poi li ha minacciati. Per questo il giovane è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina aggravata.

Inizialmente ha fermato un coetaneo che passava di lì chiedendogli soldi con insistenza poi, al rifiuto di questo, si è scaraventato sull'auto di un anziano ferma al semaforo. Rifiutato anche da lui, si è letteralmente lanciato sul cofano della macchina e ha minacciato il pensionato. In suo soccorso è arrivato il giovane precedentemente molestato ma il pakistano lo ha aggredito con un sanpietrino. La polizia arrivata sul posto ha bloccato e arrestato il 21enne per tentata rapina aggravata.