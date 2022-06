Il fiuto infallibile di Grey e quella cantina zeppa di 'coca', 'fumo' e 'maria'

Il fiuto infallibile del cane anti-droga Grey, fido agente a servizio della polizia Municipale, non ha sbagliato. Ancora una volta si è rivelato una garanzia. Seguendo il suo istinto ha portato dritto a una cantina che affaccia sulla strada, nel quartiere San Donato. Qui erano stipati quasi 3 kg tra 'coca', 'fumo' e 'maria'. Sono i contorni dell'arresto andato in scena ieri. Nei guai è finito un giovanissimo, 17enne rumeno, che ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da quanto ricostruito, l’arresto è stato eseguito ieri pomeriggio, durante un ordinario servizio di controllo del territorio der Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo insieme alla Polizia Municipale, con l’impiego anche di unità cinofile. Sotto osservazione era - raccontano i militari - "un’area frequentata da spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti. È stato proprio grey, uno dei pastori tedesco impiegati, a condurci in direzione di una cantina affacciata sulla strada".

Rintracciato dai Carabinieri, il proprietario ha riferito che a utilizzare l’immobile era il figliastro che in quel momento si trovava in casa. Invitato a scendere in strada, il giovane, ha così aperto la cantina. Durante la perquisizione del locale sono stati rinvenuti quasi 3 kg di droga (1.619 grammi di marijuana, 1.155 grammi di hashish e 87 grammi di cocaina), oltre a un bilancino digitale e materiale adatto al confezionamento della sostanza stupefacente.

Il minore si sarebbe giustificato asserendo di non essere lui il proprietario della droga, ma di conservarla per conto di suo amico di cui però non sapeva indicare le generalità . Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna il minore arrestato è stato tradotto in un Centro di Giustizia Minorile.