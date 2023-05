Auto sospetta in strada: gli agenti trovano droga e 155mila euro in contanti

Un 31enne cittadino albanese è stato arrestato per spaccio in zona San donato dalla Squadra mobile. L'indagine è partita dietro segnalazione di alcuni residenti, che avevano segnalato come più volte un'auto sospetta sostasse sotto le case per poi ripartire e fare varie 'ronde', con frequenti soste intermedie.

Oltre centomila euro nella scatola da scarpe

Gli agenti, dopo aver documentato l'attività con vari appostamenti, hanno intercettato e fermato il soggetto in questione. Dentro un marsupio sono stati rinvenute circa 50 dosi di cocaina. Decisi ad approfondire l'attività emeresa, i poliziotti si sono presentati pure a casa del 31enne, trovando ben altri 260 grammi di cocaina divisa tra buste e dosi, e in una scatola da scarpe contenuta dentro l'armadio anche il probabile frutto dello spaccio, e cioè 155mila euro in contanti. Oltre alla cifra, nel corso della perquisizione è stato sequestrato ache un Rolex originale, del valore approssimato di circa 20mila euro, la stessa cifra che più o meno avrebbe potuto fruttare la droga sequestrata se immessa in commercio al dettaglio.

In un'altra zona dello stesso quartiere, un altro arresto per spaccio: qui a finire nei guai è stato un 56enne, cittadino italiano, nella disponibiltà di un appartamento adibito completamente a serra di marijuana.