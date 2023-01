San Donato, in casa eroina e denaro: arrestato 27enne

Un cittaidno tunisino di 27 ani è stato arrestato ieri dai Carabinieri. I militari della stazione di San Ruffillo, sulla base di segnalazioni, gli hanno "fatto visita" a casa, nel quartiere San Donato.

I sospetti erano fondati, infatti nell'abitazione dello straniero sono stati rinvenuti 33 grammi di eroina e 2mila euro, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi, quindi sono scattate le manette.

Martedì, un altro cittadino tunisino di 27 anni, è stato ammanettato per spaccio di droga dalla Polizia. Dopo la telefonata di alcuni vicini che avevano notato il viavai. Il giovane è uscito dall'abitazione di un detenuto agli arresti domiciliari ed è stato trovato con una trentina di grammi di hashish e 12 di cocaina.

Martedì, un cittadino nigeriano di 37 anni è stato arrestato dalla Polzia per spaccio. In via Pellegrino Tibaldi, nel quartiere Navile, si è avvicinato a un'auto con 4 persone a bordo e ha offerto 50 grammi di marijuana, peccato però che si trattasse di agenti fuori servizio.