Nudo in strada danneggia un'auto poi si scaglia contro 118 e carabinieri

Stamattina all'alba uno studente 23enne sloveno è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, in evidente stato di ebbrezza e completamente nudo, verso le 5 è sceso sotto casa, in zona San Donato, urlando e danneggiando un'auto in sosta.

Qualcuno, notando le sue condizioni, ha avvisato il 118 ma all'arrivo dei sanitari, il giovane si è scagliato contro di loro ferendone uno. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i militari che per calmarlo e immobilizzarlo sono dovuti ricorrere al Taser in dotazione. Lo studente è stato poi portato in ospedale per accertamenti.