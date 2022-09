Tenta di ingoiare l'eroina: in manette il pusher in monopattino

Quando ha visto i poliziotti ha tentato di di ingoiare alcune palline di eroina, ma è stato bloccato e arrestato. Le volanti. a seguito di alcune segnalazioni su una probabile attività di di spaccio in zona San Donato, da parte di pusher che si spostano in bici o monopattino, ieri intorno all'ora di pranzo gli agenti della squadra mobile si sono appostati in un piccolo parco di via Virginia Reiter.

Non hanno dovuto attendere molto tempo, infatti, hanno individuato un sospetto che si aggirava nell'area verde su un monopattino e, quando ha visto gli agenti, ha tentato di ingoiare alcune palline contenenti eroina.

E' stato fermato e perquisito: aveva in totale 26 involucri per un totale di 10 grammi di eroina, oltre a un centinaio di euro in contanti. Lo spacciatore, cittadino tunisino di 27 anni, già pregiudicato, è stato arrestato.

Il monopattino, come mezzo di trasporto per spostarsi velocemente, è spesso utilizzato dagli spacciatori di droga, come il 17enne che sfrecciava in piazza XX settembre con hashish e cocaina.

In un altro parco cittadino, il giardino Graziella Fava di via Milazzo, i carabinieri hanno controllato un cittadino nigeriano di 27 anni che non era in possesso dei documenti ed è risultato senza fissa dimora, irregolare sul territorio e latitante. Sempre per reati di spaccio commessi a Rimini, era stato condannato a un anno e 6 mesi ed è stato così portato in carcere.

Droga anche nel campo nomadi

Sempre nella mattinata di ieri, il personale della squadra mobile ha controllato un campo nomadi in via Dozza. Sono state identificate 37 persone e gli agenti hanno trovato circa 100 grammi di hashish nascosti tra le sterpaglie nei pressi dell'area camper. La sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti.