Incendio nelle campagne, un corto circuito e la villetta va a fuoco

Sarebbe stato un classico corto circuito a far divampare le fiamme in una villetta di campagna, a San Giorgio di Piano.

La chiamata al 115 ieri, 14 novembre, è arrivata poco prima delle 13 e in via Mignani si sono portate le squadre dei Vigili dei fuoco provenienti anche da Bologna e da Cento (Fe) con due autobotti e il carro mobile.

L'incendio sarebbe partito da un frigo all'esterno dell'abitazione, poi si è sviluppato velocemente generando molto fumo e fiamme alte. Una residente sarebbe rimasta leggermente intossicata ed è stata soccorsa da pompieri e Carabinieri che l'hanno affidata ai sanitari del 118. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Nei giorni scorsi, a Bologna, un contatore è andato a fuoco in un condominio in via Libia: alcuni residenti sono stati evacuati perché rimasti senza luce né riscaldamento.

Il giorno prima, in un condominio in via Ferravilla, alle sei del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina per spegnere le fiamme propagate dal cortocircuito di altro un contatore elettrico. Una persona adulta e un minorenne sono stati trasportati al punto soccorso per accertamenti dopo aver inalato a lungo il fumo dell'incendio