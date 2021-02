Inseguimento a San Giorgio: non si fermano all'alt e si dileguano. Minori incastrati dalle impronte digitali

Non si erano fermati a un posto di controllo della Polizia locale Reno Galliera, a San Giorgio di Piano, dandosi alla fuga a bordo di un'auto rubata. A qualche mese di distanza, sono stati individuati, grazie alle impronte, e denunciati per ricettazione: si tratta di due ragazzi ancora minorenni.

Avevano percorso diversi chilometri percorsi a tutta velocità, tallonati dalla pattuglia, finendo quindi per schiantarsi

contro un palo della pubblica illuminazione. Ma non era ancora finite. Erano riusciti a uscire dal veicolo per poi dileguarsi nella campagna.

La Toyota Yaris con cui erano scappati era poi risultata rubata a San Pietro in Casale la notte precedente. A distanza di qualche mese, grazie alle impronte digitali lasciate nell’abitacolo del veicolo dai due giovani, rilevate e repertate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna, è stato però possibile risalire ai responsabili dei fatti: si tratta di due ragazzi minorenni residenti nel territorio dell’Unione Reno Galliera, uno dei quali già con precedenti di polizia.

Entrambi sono stati denunciati per ricettazione in concorso e del caso si sta occupando la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna