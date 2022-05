La capotreno presa a pugni per una mascherina: "Non prendo ordini dalle donne"

Un cittadino marocchino di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pieve di Cento per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' accaduto ieri pomeriggio, quando a bordo di un treno della linea Bologna-Ferrara la capotreno, 28enne, ha inviato un passeggero a indossare la mascherina, come prescrive l'ultimo decreto anti-covid per chi viaggia sui mezzi di trasporto pubblici.

"Non indosso la mascherina e non prendo ordini dalle donne" le ha risposto lo straniero, aggiungendo anche diversi insulti. Ma non era ancora finita, il 34enne a un certo punto si è alzato dal suo posto e le ha sferrato un pugno sul viso.

Aiutata dai passeggeri, sono stati chiamati i carabinieri che sono saliti a bordo del treno alla stazione di San Giorgio di Piano. Non è stato semplice riportarlo alla calma, tanto che l'uomo ha continuato a scagliarsi contro la dipendente delle ferrovie e ha aggredito un militare, che ha riportato una contusione al ginocchio.

La vittima è stata curata al pronto soccorso ed è stata dimessa con prognosi di 6 giorni, mentre l'uomo è finito in manette.

Foto archivio