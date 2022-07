San Giovanni Persiceto: chiede da mangiare in strada, poi si arrampica e le entra in casa

Un 21enne, cittadino guineano e incensurato è stato arrestato dal commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto. E' successo l'altra mattina, quando gli agenti sono arrivati al civico di una abitazione della cittadina bolognese. Qui ad attendere le divise una signora di 75 anni che ha raccontato di aver ricevuto la sgradita visita del giovane dentro il proprio domicilio.

La donna ha raccontato che il ragazzo la aveva già avvicinata per strada, chiedendo insistentemente qualcosa da mangiare ma seguendola per un tratto del tragitto verso casa. La signora -sempre secondo il racconto- avrebbe poi accontentato il 21enne, lasciandolo fuori dal cancelletto dell'appartamento e andando a prendere un poco di cibo. Ridiscesa e consegnate le vettovaglie al giovane, quest'ultimo ha continuato a chiedere altro. A quel punto la signora ha riferito di non aver fatto più concessioni ed è quindi risalita nella propria abitazione.

La 75enne si è però spaventata vedendo però poi il giovane aprire con forza la porta finestra del balcone di casa, una volta rientrata. Il ragazzo -si è poi ricostruito- si sarebbe arrampicato con l'ausilio di un tubo o una grondaia, fino a raggiungere la casa della donna.

Nello spavento e nella sorpresa di vedere il 21enne nella propria abitazione, la donna è anche caduta, mentre il ragazzo alla fine è uscito di casa e si è allontanato. Gli agenti del commissariato, dopo aver sentito la signora hanno avviato le ricerche e hanno trovato il 21enne poco lontano: per lui è scattato l'arresto per violazione di domicilio e una denuncia per lesioni.