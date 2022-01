San Giovanni in Persiceto,nuovo comandante per la Polizia Locale

Il nuovo Comandante della Polizia Locale di San Giovanni in Persiceto è Luca Nasci, classe 1968, laureato in Giurisprudenza. Nel 1996 è entrato a far parte della Polizia Locale di Bologna, dove dal 2001 si è occupato in particolare di sicurezza urbana con attività finalizzate al contrasto di situazioni di degrado e criminalità diffusa (spacci e furti). Dal 2015 ha preso servizio presso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comune di Bologna, occupandosi della gestione di tutte le notizie di reato e conseguenti attività di indagine soprattutto per reati in ambito informatico, bancario e assicurativo. Tra il 2018 e il 2019 è stato Ispettore responsabile del quartiere Buon Pastore-Sant’Agnese-San Damaso-San Donnino a Modena per poi passare alla Polizia Locale di Valsamoggia come responsabile di polizia giudiziaria e stradale.

In occasione dell'annuncio dell'avvicendamento, l'amministrazione segnala, inoltre, che a partire dal mese di gennaio sono attivi i nuovi recapiti della Polizia Locale di San Giovanni in Persiceto, che può essere contattata al numero 051.6878600 o via mail all’indirizzo polizia.locale@comunepersiceto.it. La sede della Polizia Locale di Persiceto resta quella in via Cappuccini 23, aperta al pubblico il mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Per informazioni telefoniche sui verbali è possibile contattare l’ufficio preposto il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 al numero 051.6878618; l’ufficio infortunistica riceve solo previo appuntamento telefonico.

Sul sito del Comune, nella sezione “Gli uffici comunali” – “Polizia Locale”, sono pubblicate maggiori informazioni relative a funzioni e competenze, verbali e modalità di pagamento delle sanzioni, modulistica utile.