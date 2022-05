La bici "comprata a poco in piazza", ma il proprietario è un altro

Un ragazzo di vent'anni è stato denunciato dai carabinieri per incauto acquisto. E' successo in piazza di San Giovanni in Monte, dove il 20enne in questione è stato trovato insieme a un altro soggetto e a un rappresentante -questa la ricostruzione dei carabinieri- del noto portale web Bologna Bike Watch, dedito al recupero dei velocipedi rubati in città dietro segnalazione.

I militari sono arrivati per appurare la proprietà del mezzo: il 20enne sosteneva di essere lui il legittimo detentore della bicicletta, una city bike del valore di 250 Euro, avendola comprata in piazza Verdi a un prezzo di favore. L'altro soggetto invece, supportato da prove sufficienti, ha rivendicato per sé la paternità del mezzo, fornendo anche documenti a supporto. Dopo avere ascoltato entrambe le parti, i carabinieri hanno provveduto a denunciare il 20enne e a restituire la due ruote al suo legittimo proprietario.