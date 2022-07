Incidente nella notte: esce di strada, morta a 37 anni

Tragedia nella notte a San Giovanni in Persiceto. Una donna di 37 anni, G.B., è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente lungo la via Bergnana, nella frazione di Amola di San Giovanni in Persiceto. Il sinistro fatale è avvenuto intorno a mezzanotte, quando la vettura condotta dalla donna, residente del posto, è uscita di strada per cause ancora da chiarire. Nella carambola, il mezzo è finito lungo il canale di scolo a lato della strada, per finire poi la sua corsa contro un muretto. Nulla da fare per la 37enne, estratta già deceduta dai soccorritori intervenuti sul posto allertati da un'auto di passaggio. I rilievi sono stati condotti dai militari della compagnia di San Giovanni: tra le cause si ipotizza un malore alla guida, oppure un colpo di sonno. Non risultano altri veicoli coinvolti. Rimane ancora in pericolo di vita invece il ragazzo di 25 anni che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ad Altedo di Malalbergo.