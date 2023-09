Botte alla moglie, scattano le manette: 45enne allontanato dalla famiglia

Un 45enne è stato arrestato e per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie a San Giovanni in Persiceto. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando la donna ha chiamato la polizia in seguito all'ennesima aggressione fisica culminata nelle percosse, che sono costate a lei sette giorni di prognosi. Dopo il racconto, gli agenti hanno rintracciato e fermato l'uomo, già pregiudicato e noto per fatti analoghi, tanto da far attivare la procedura del codice rosso. Mentre la donna è stata portata in un centro anti-violenza, per il 45enne sono scattate le manette, riconvertite in allontanamento con misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa.