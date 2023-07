San Giovanni in Persiceto: fermato con 1kg di cocaina e migliaia di euro in contanti

Un kg di cocaina e 6800 euro in contanti. E' quanto sequestrato a un 47enne, nell’ambito della maxi operazione anti droga condotta dalla Squadra Mobile di Bologna l'altro giorno, che ha visto coinvolto anche il personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto.

Per l’esecuzione di misure cautelari, si è proceduto all’arresto dell'uomo, cittadino marocchino risultato irregolare dai controlli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, il personale del Commissariato, durante le operazioni di notifica della predetta ordinanza di custodia cautelare, hanno visto che il 47enne alla vista degli operatori appariva nervoso.

Gli investigatori approfondivano il controllo, che permetteva di rinvenire nell’abitazione dell’uomo oltre 1 kg di cocaina e 6.800 € in denaro contante. L’uomo veniva tratto in arresto e condotto nella Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, in attesa dell’udienza di convalida e contestuale rito direttissimo, che si è tenuto nella mattina di ieri e ha portato alla conferma della custodia cautelare in carcere.