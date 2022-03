San giovanni Persiceto: rubano il telefono al'amico 14enne, gruppo di coetanei nei guai

E' forse iniziato come uno scherzo tra amici, ma poi del telefono si sono perse le tracce, e lui è stato costretto a denunciare quelli che poi i carabinieri hanno identificato nei suoi amici. E' successo a San Giovanni in Persiceto dove il personale della locale stazione dei carabinieri ha formalizzato l'accusa di furto aggravato in concorso per tre giovanissimi di 14, 16 e 17 anni.

I fatti risalgono allo scorso febbraio: il 14enne si trovava con gli amici in un bar del posto. Nel corso della serata al giovane era stato sottratto lo smartphone, un iPhone 13, che il ragazzino custodiva nella tasca del suo giubbotto lasciato sulla sedia. Sembrava fosse un banale scherzo tra giovanissimi, ma non ricevendo più indietro il telefono, il ragazzo aveva presentato denuncia ai Carabinieri.

Per capire chi avesse maneggiato il device è bastato rivedere il filmato delle telecamere di sorveglianza del locale: dopo aver asportato il telefonino uno dei tre minori, lo aveva ceduto gli altri. I giovani sono poi usciti dall'inquadratura del video, e del telefono non si è più saputo nulla. due dei tre ragazzi, ascoltati dai carabinieri sul fatto contestato, hanno negato , mentre un altro ha fatto alcune ammissioni, specificando però di non essere stato lui a portare via il telefono con sé. Negative infine, le perquisizioni domiciliari per ritrovare il prezioso smartphone.