Gli stessi cerchi auto venduti 14 volte: incastrato truffatore seriale

Gli stessi cerchi auto venduti per 14 volte di seguito. Per questo è stato denunciato a piede libero un 30enne, originario del barese, per truffa. L'indagine è stata portata avanti dal commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto.

Il colpo che ha fatto partire le indagini risale al mese di febbraio, quando un residente aveva acquistato online il set di cerchi incriminato. Il malcapitato, secondo quanto ricostruito, aveva pagato regolarmente con un bonifico di 350 euro ma nonostante le ripetute telefonate di lamentela, degli accessori non vi era rimasta traccia.

Resosi conto di essere stato truffato, l’uomo aveva quindi sporto denuncia. Grazie alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria si è risaliti al soggetto in questione. Non solo, durante gli accertamenti è venuto a galla che lo stesso 30enne era indiziato di aver commesso numerosissime truffe, commesse con le stesse modalità e con la vendita on-line degli stessi accessori auto. Dai riscontri presso gli istituti bancari interessati, si è accertato che i 4 cerchi in lega erano stati venduti ben 14 volte.

In merito il Commissariato di San Giovanni in Persiceto fa sapere che continua a svolgere attività di sensibilizzazione della popolazione, anche attraverso incontri pubblici, raccomandando a chi effettuava transazioni on-line di valutare sempre attentamente da chi si sta acquistando, accertandosi anche grazie ai motori di ricerca disponibili in internet.

L'avvertenza è che si eve avere consapevolezza di vere a che fare con siti sicuri e venditori seri, così da limitare di incorrere in truffe e raggiri. Si consiglia, quindi, di diffidare di rispondere ad annunci vantaggiosi e in caso di transazioni, effettuarle sempre attraverso piattaforme sicure, così da riscontrare immediatamente i feedback del venditore ed eventualmente poter essere risarciti in caso di mancata consegna degli oggetti acquistati.