Violenza sessuale sulla figlia 14enne: scattano le manette per padre-orco

Un racconto terribile, fatto davanti agli psicologi dopo le confidenze a un'amica e la disarmante constatazione che l'orrore andava avanti da anni. Un padre di 37 anni è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di violenza sessuali su minorenne aggravata dal rapporto di parentela. La vittima dell'incesto la figlia 14enne, che ora è stata trasferita in una struttura protetta.

Le indagini andavano avanti da qualche tempo, ma il Gip ha firmato l'ordinanza da pochissimi giorni l'ordinanza che predispone il carcere per l'uomo. Secondo quanto sino a ora ricostruito e riportato nelle carte del giudice la famiglia, tutti stranieri ma residenti in Italia da tempo, gli abusi sarebbero stati consumati da anni, con rapporti completi consumati all'insaputa di madre e sorelle minorenni di lei. L'amarissimo racconto è emerso grazie alle confidenze che la ragazzina ha fatto a un'amica, preludio poi all'avvio delle indagini.

Le dichiarazioni rese e ripetute dalla vittima durante le audizioni protette alla presenza di personale specializzato, e gli esami ginecologici che hanno purtroppo confermato il racconto. Immediata l'emissione della misura cautelare, nella quale il giudice ha evidenziato il pericolo di reiterazione del reato, atteso che il 37enne in questione “…si è mostrato così incapace di frenare i propri innaturali istinti sessuali…” e ha anche altre due figlie che al momento pare non abbiano però, subito violenza. La ragazzina abusata è stata condotta in una comunità e inserita in un programma di recupero per vittime di abusi sessuali. Rintracciato a casa dai Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto, il 37enne straniero è stato identificato e poi tradotto in carcere.