San Lazzaro: aggressione a minorenni sul bus, identificato l'autore

I carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena, nel bolognese, hanno denunciato un 18enne marocchino, residente a San Lazzaro di Savena, per minaccia, percosse e lesione personale a seguito dei fatti accaduti la mattina del 17 aprile a bordo dell'autobus 918 "Loiano-San Lazzaro-Bologna".

Durante il tragitto, il 18enne, salito sull'autobus all'altezza di Idice, si è avvicinato a due fratelli, un 17enne e un 16enne che stavano andando a scuola e dopo averci avuto un battibecco, accusandoli di averlo deriso, prima ha dato uno schiaffo al 16enne, poi ha preso a pugni il 17enne che era intervenuto in difesa del fratello.

Dolorante per il pugno e spaventato dalle urla dell'aggressore ("Appena scendiamo chiamo i miei amici e ti riempio la faccia di sangue"), il 17enne ha perso i sensi per alcuni secondi, prima di riprendersi. Appresa la notizia, la madre ha raggiunto i due figli e trasportato quello più grande al pronto soccorso del Policlinico Sant'Orsola Malpighi, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di tre giorni per un trauma contusivo al volto.

Grazie alle testimonianze raccolte, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del presunto autore dell'aggressione, un 18enne marocchino, operaio, con precedenti di polizia. I due fratelli minorenni non sono stati denunciati.