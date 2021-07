In moto senza patente e assicurazione, fugge all'alt dei carabinieri: in casa anche la droga

Sono diverse le contestazioni di cui dover dare conto per un 44enne, che questa notte è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di San Lazzaro per resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo, poi identificato in un cittadino italiano residente a Imola, è stato intercettato dai militari lungo la Complanare sud, in direzione Sud. All'alt intimatogli dalla paletta dell'Arma il 44enne, cittadino italiano residente a Imola, non ha dato retta e ha proseguito nella sua corsa.

I carabinieri a quel punto si osn messi all'inseguimento, e quando hanno raggiunto il soggetto è scattata anche la perquisizione, personale e domiciliare. Alla fine, nel garage del soggetto, sono stati trovati 500 grammi circa di droga (hashish e marijuana). Da un controllo sulla regolarità dei documenti di viaggio inoltre, è risultato che il 44enne non ha valide né patente né assicurazione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il motociclista è stato tradotto carcere.