Il locale chiude, lui vuole bere con gli amici e picchia il barman: 18enne nei guai

Il titolare di un bar lo ha inviato ad uscire per chiudere l'attività ma lui, che voleva continuare la serata con i suoi amici, ha pensato invece di aggredire il barista con un pugno.

Protagonista della vicenda, avvenuta a dicembre scorso in un bar di San Lazzaro, un 18enne del posto che, dopo la querela da parte del titolare, si è beccato una denuncia. Al barista, in ospedale per le lesioni, è stata data una prognosi di sette giorni.