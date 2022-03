A San Lazzaro i primi 12 profughi ucraini accolti a scuola: "Benvenuti tra noi" | VIDEO

"Benvenuti qui tra noi". Gli alunni della scuola elementare Donini di San Lazzaro accolgono cantando 12 bambini ucraini arrivati nei giorni all'hotel Unaway, che accoglie al momento circa 60 rifugiati.

In tutto saranno sette classi ad ospitarli, mentre, annuncia la sindaca, tra qualche giorno ci sarà l'inserimento nelle scuole dell'infanzia per i più piccoli. La scuola ha predisposto due o tre mediatori culturali per superare il problema linguistico, dopodiché si attiverà la rete per supporto psicologico e pedagogico.

Continuano intanto gli arrivi: entro la fine della prossima settimana sono previsti 100 arrivi per un totale di 200 ospiti circa sul territorio di San Lazzaro, riferisce la sindaca Conti. "C'è una meravigliosa risposta dei cittadini, mi hanno già scritto a decine, e di tutte le associazioni del territorio, soprattutto quelle sportive, e del teatro, che li aiuterà a imparare più velocemente l'italiano.

Domani mattina sarò all'Unaway hotel perché iniziamo a fare i curriculum delle mamme e delle donne ospitate – annuncia Conti – ci sono donne che hanno voglia di essere parte della comunità, che vogliono imparare rapidamente l'italiano, e che non vogliono stare ferme. Per questo andiamo lì, facciamo il curriculum e le presenteremo alla comunità e alle imprese per far sì che possano essere di nuovo attive", conclude la sindaca.