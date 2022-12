San Lazzaro, droga nascosta nel biliardo: un arresto, nei guai anche un minore

Nell'ambito dei controlli straordinari del territori per la prevenzione dei reati di spaccio, i Carabinieri sono la sera di sabato 2 dicembre in un bar di via Repubblica, a San Lazzaro di Savena, con l'ausilio del cane antidroga Ares, un pastore tedesco della Polizia locale bolognese.

Immediatamente due giovani si sono mossi con fare nervoso e sospetto: un 20enne italiano, con precedenti specifici, ha nascosto un panetto da oltre 70 grammi di hashish nel biliardo, avvolto all’interno di un sacchetto di plastica riportante un’etichetta raffigurante un melone. Il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione e trovato con 175 euro, ritenuti proventi di spaccio, quindi è stato arrestato.

Un 17enne di origini magrebine è stato trovato invece con 30 grammi di hashish, per questo è stato denunciato alla Procura dei minori.

Il 26 novembre, due ragazzi di 15 e 17 anni erano stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile di San Lazzaro, al termine di un intervento sulla centrale piazza Bracci.

Qualche giorno fa, due fratelli di nazionalità tunisina, sono stati arrestati dalla Squadra mobile durante un blitz nel loro appartamento. Hanno trovato e sequestrato ben 773 dosi di sostanza stupefacente già confezionate, delle quali 643 di eroina, per il peso complessivo di circa 270 grammi, e 130 di cocaina per un peso complessivo di circa 40 grammi.