Incetta di formaggio poi in scooter senza patente e assicurazione

E' stato denunciato per furto e sanzionato un 35enne italiano, controllato a San Lazzaro. E' stato fermato dai Carabinieri mentre sfrecciava in sella a uno scooter. Gli accertamenti hanno rivelato che non aveva la patente che gli era già stata ritirata per ben due volte. Il motociclo era anche sprovvisto di copertura assicurativa.

In un vano del mezzo, i Carabinieri hanno trovato diverse confezioni di formaggio stagionato per un ammontare complessivo di 150 euro, ritenute provento di furto. Infatti, i dubbi dei militari hanno trovato conferma quando hanno accertato che erano stati rubati da un supermercato di Castenaso, il tutto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Il 35enne è stato cos' denunciato per il furto del formaggio e per la guida senza patente e multato per la mancanza di copertura assicurativa. Lo scooter è stato sottoposto a fermo.

Per aver manomesso per mezzo di un dispositivo elettronico il cronotachigrafo del suo mezzo, nei giorni scorsi, anche a un camionista è stata ritirata la patente e dovrà pagare una contravvenzione di 1.732 euro.