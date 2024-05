Oltre 25 chili di erba in casa: fermato nel parcheggio e ammanettato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri del Nucleo Operativo di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 55enne italiano, già con precedenti, per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi atti a offendere, mettendo a segno un sequestro di oltre 25 chili.

I militari lo hanno controllato in un parcheggio di San Lazzaro di Savena e hanno notato il suo stato di agitazione, quindi hanno eseguito le perquisizioni del veicolo e domiciliare.

All’interno dell’autovettura, hanno trovato un coltello a serramanico con lama lunga 9 cm, nell’abitazione del 55enne, vi erano 94 piante di canapa indiana, 76 talee di canapa indiana in coltura artificiale, circa 25 kg di foglie di marijuana essiccata e materiale utilizzato per la coltivazione, oltre alla domma di 1.500 euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati dai Carabinieri, mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e rinchiuso al carcere della Dozza.

Nei giorni scorsi i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna centro hanno arrestato una coppia di italiani. Nel corso di una perquisizione nella casa dove l’uomo abita con la compagna, i militari hanno trovato 3,3 chili circa di hashish suddiviso in panetti, ovuli e frammenti, oltre a 2 chili circa di marijuana confezionata all’interno di vari contenitori per alimenti e buste per il sottovuoto. È stata recuperata anche una cospicua somma di denaro contante pari a 14.860 euro in banconote di vario taglio.