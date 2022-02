San Lazzaro, pronto il distaccamento dei vigili del Fuoco: all'inaugurazione Bonaccini e il sottosegretario Sibilia

Verrà inaugurato sabato 12 febbraio, alle ore 10, il Distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco in via Maestri del Lavoro a San lazzaro di Savena, realizzato in 12 mesi con un finanziamento di 1milione e 100mila euro a carico del Comune costruito.

Alte le prestazione energetiche dell'edificio "dotato di pannelli radianti a pavimento, impianto pompa di calore aria calda e fredda, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, impianto a pannelli fotovoltaici per sopperire a parte del fabbisogno elettrico dell'edificio, illuminazione con corpi illuminanti a Led" fa sapere l'amministrazione. E' dotato anche di un'autorimessa e locali accessori, una sala corsi, una zona giorno con angolo cottura, due camere multiple e due camere singole, oltre a unità igieniche e docce.

All'inaugurazione saranno presenti la Sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Sottosegretario di Stato all'Interno. On. Carlo Sibilia e altre personalità locali.

La benedizione sarà impartita dall'Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Maria Zuppi, insieme a don Stefano Maria Savoia, parroco della chiesa di San Lazzaro in Piazza Bracci.

Alla fine della cerimonia, la sindaca Isabella Conti e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini si recheranno in via Fratelli Canova 51 a San Lazzaro di Savena, per inaugurare anche i campi da paddle e i nuovi spogliatoi baseball. Seguirà una tappa all’Arci Bellaria in via Bellaria 7, e una al Palasavena, in via caselle 26, dove è in programma una gara del Campionato Italiano di scherma per atleti paralimpici.