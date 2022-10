Risse, lesioni e ritrovo di pregiudicati: chiuso il bar di San Lazzaro

Diversi gli interventi dei carabinieri e della polizia locale in un bar di San Lazzaro così il questore di Bologna, Isabella Fusiello, ne ha disposto la chiusura, eseguita dai militari della comando nella giornata di ieri.

A partire da dicembre del 2021, i controlli hanno permesso di accertare che fosse un punto di ritrovo di pregiudicati. In almeno due occasioni, inoltre, i carabinieri sono intervenuti per sedare delle violente liti tra i frequentatori, alcuni dei quali con precedenti di polizia per lesioni e minaccia.

L’ultimo intervento è avvenuto in data 6 ottobre, quando durante una lite due persone hanno riportato delle lesioni. Tutti i "contendenti" sono stati identificati e denunciati per i reati di rissa e lesioni personali.

Alla luce di tali episodi "indice di un elevato allarme sociale in una piccola comunità non abituata a vivere questo genere di criticità, il questore ha disposto la sospensione delle licenze che autorizzano la somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio per giorni 15 dalla data di notifica del

provvedimento, avvenuta in data 11 ottobre 2022.

15 giorni di sospensione della licenza, per un bar di Castel San Pietro. E' quanto hanno notificato due giorni fa i carabinieri di su ordine del questore di Bologna, al legale rappresentante del locale, un 70enne cittadino italiano, per la cattiva gestione del suo locale.

Sempre domenica 10 ottobre, è stata disposta la chiusura di un altro locale a Bologna. Questa volta si tratta di un bar di via Magazzari, nel quartiere San Donato.