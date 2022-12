San Lazzaro, inaugurata la "Cittadella del soccorso". Conti: "Funzioni e servizi che possono salvare la vita"

Oggi, 10 dicembre, si possono dire completati i lavori e le attività accessorie del presidio di sicurezza e soccorso del territorio di San Lazzaro di Savena. E' stata infatti inaugurata la "Cittadella del Soccorso" con la nuova sede della Pubblica Assistenza nei locali di Villa Montanari in via Maestri del Lavoro, dove, al piano terra sono già presenti le Guardie ecologiche volontarie, di fianco al distaccamento dei Vigili del Fuoco che a aperto i battenti a febbraio.

Insieme al sindaca Isabella Conti, hanno tagliato il nastro l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini, il presidente della Pubblica Assistenza Città di Bologna Federico Panfili e il presidente regionale dell’Associazione nazionale pubblica assistenza Iacopo Fiorentini.

Per la prima cittadina si tratta di "un momento desiderato, studiato e voluto nell’arco di mesi". Conti dall’inizio del secondo mandato, assieme all’attuale consigliere comunale e vigile del fuoco Alessandro Monari, aveva in animo di dedicare l’area al soccorso "mettendo insieme tutte le funzioni e i servizi che possono a tutti gli effetti salvare la vita delle persone, non solo a migliorarne la qualità. Grazie a un lavoro corale - ha detto la sindaca questa mattina - al contributo fondamentale della Regione e a un investimento di circa un milione di euro da parte dell’Amministrazione, a febbraio di quest’anno è stata realizzata e inaugurata la nuova caserma dei vigili del fuoco. Oggi andiamo ad aggiungere l’ultimo tassello per completare questa Cittadella del Soccorso, con la nuova sede della Pubblica Assistenza, un nuovo presidio e uno spazio per valorizzare il lavoro straordinario dell’associazione e dei suoi volontari. A tutti loro va la mia più sincera gratitudine, non solo per l’impegno quotidiano, ma per la grande cura e la capacità di disinnescare le angosce e le ansie dei propri pazienti nei momenti più difficili”.

Un "sogno" nato durante una passeggiata

"Oggi raccogliamo i frutti. Il soccorso è sempre più interdisciplinare, la risposta alle diverse emergenze (sanitarie, civili, etc.) se coordinata ci permette di fronteggiare meglio gli eventi più complessi e fare enormi passi avanti nell’ambito della prevenzione e della formazione“ ha dichiarato l'assessore Raffaele Donini che ricorda come "questo sogno nasce da una passeggiata di qualche anno fa con la sindaca - quindi - l’idea di creare una cittadella del soccorso che riunisse vigili fuoco, pubblica assistenza e altre realtà. Avere tutte le realtà coinvolte riunite anche in un luogo fisico è un grande valore aggiunto. Mi associo al ringraziamento a tutti i volontari, parte fondante e fondamentale della rete del soccorso. Proprio sul soccorso e l’assistenza sanitaria in condizioni di emergenza serve una riforma radicale per far fronte alle enormi difficoltà che stanno emergendo, in particolare nei pronto soccorsi. Dobbiamo intervenire in modo coraggioso, riunendo le forze per fare progettualità innovativa e dare al cittadino una risposta di sicurezza ancora migliore nel momento del bisogno”.

"Dà concretezza a un senso di unità e accoglienza straordinario - per Iacopo Fiorentini, presidente regionale dell’ANPAS - In un momento così difficile per il soccorso e la sanità, inaugurare un luogo come questo, porterà un grande beneficio a un territorio che può già contare sulla presenza due pubbliche assistenze, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine. Come Comitato regionale ringraziamo l’Amministrazione per questa importante opportunità, confermando il nostro supporto a ogni progetto sociale che grazie a uno sforzo congiunto potremo mettere in campo per il bene di tutti i cittadini”.