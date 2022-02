Accoltellato al volto alla fermata del bus di San Lazzaro: in manette un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato l'altro giorno per aver accoltellato al volto, sfigurandolo, un quasi coetaneo di 17. L'episodio risale al 7 gennaio scorso, ma i fatti sono emersi solo ora, dopo che il giudice delle indagini preliminari ha autorizzato la custodia cautelare in carcere per il giovanissimo. Il 16enne è ora rinchiuso nell’istituto minorile del Pratello, ed è indagato per lesione personale aggravata e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Sulla base delle indagini sino a ora condotte dai carabinieri di San Lazzaro, il fatto si sarebbe consumato nella centralissima piazza Bracci, alla fermata del bus. E' qui che l'amico della vittima, il giorno dopo l'Epifania, ha chiamato il 112, riferendo che il suo compare era stato vittima di una aggressione con il coltello.

Quando il 118 è intervenuto il 17enne, sotto shock, presentava una profonda ferita da taglio con perdita di sangue all’altezza dell’occhio sinistro. Trasportato d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola Malpighi, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.

Dopo aver raccolto le testimonianze e analizzato i filmati registrati dalla videosorveglianza, i carabinieri coordinati dalla procura minorile sono riusciti a individuare il responsabile, nel 16enne arrestato. In base a un primo riscontro, a carico del giovanissimo sono risultati diversi precedenti di polizia.

Ad aggravare la posizione del giovane presunto aggressore, vi è anche un filmato acquisito dai militari. Non si tratta della ripresa video dell'aggressione in sé, ma di una diretta social, dove il 16enne si vantava di aver accoltellato due persone innocenti e di essere ancora libero, con annesse frasi di dileggio nei confronti delle forze dell'ordine.

In merito al secondo episodio citato dal ragazzo, i carabinieri hanno fatto sapere di stare ancora indagando, ma pare riferito a un fatto dello scorso dicembre a San Pietro in Casale.