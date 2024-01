In auto con coltelli e cocaina: due uomini nei guai

Due uomini, di 38 e 25 anni, stranieri, disoccupati e con precedenti di polizia, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono alla sera del 14 gennaio scorso, quando una pattuglia dei Carabinieri era impegnata in alcuni controlli della circolazione stradale in via Caselle, a San Lazzaro di Savena. I militari hanno fermato un’auto con a bordo i due individui, subito apparsi nervosi alla vista delle forze dell’ordine.

Dopo aver perquisito i due uomini e l’auto, i Carabinieri hanno rinvenuto quattro coltelli a serramanico, un seghetto e due grammi di cocaina, tutto di proprietà del 38enne. Nascosto nella cover del cellulare del 25enne c’era invece un piccolo involucro con dentro una piccola dose di cocaina dal peso di 0,1 grammi. Dopo l’identificazione, i militari hanno scoperto che il 25enne era irregolare sul territorio italiano: pertanto, è stata attivata la procedura per il rimpatrio. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria: il 38enne per porto abusivo di armi e detezione di sostanze stupefacenti, il più giovane per detenzione di sostanze stupefacenti.