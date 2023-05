Maltempo, a San Lazzaro evacuati piani terra e seminterrati

Salgono livelli idrometrici dei fiumi sul nostro territorio e le previsioni meteo per ora non lasciano sperare in un allentamento delle precipitazioni. A San Lazzaro di Savena è stato disposto un piano di evacuazione per le abitazioni poste ai piani terra e seminterrati.

Le vie coinvolte

Ad essere coinvolte dall'evacuazione diverse strade:

via Benassi, dal ponte Savena al parco Aldo Moro intersezione via dei Gelsi;

via Jussi, dal civico 170 al civico 182 e dal civico 145 al civico 167;

via Andreoli, dal civico 12 all'intersezione con la via Fondè;

via Tomasella;

via Molino Grande;

via Fondè, dall'intersezione con via Palazzetti all'intersezione con via Montebello.

via del Seminario 11

Emanata ordinanza a San Lazzaro per fronteggiare il maltempo

Il comune di San Lazzaro ha diramato una ordinanza comunale e diramato alcune indicazioni e accorgimenti per i residenti, in via precauzionale.

Fino a domani mercoledì 3 maggio alle ore 12 i residenti dovranno soggiornare ai piani superiori, ove vi sia la possibilità. E' stato inoltre suggerito di spostarsi a casa di parenti o amici per la notte, ove vi sia la disponibilità.

Nei casi in cui non vi fossero le condizioni per spostarsi ai piani superiori o per essere ospitati da famigliari o amici viene suggerito di contattare il numero 0516228122 centrale operativa Polizia Locale per essere indirizzati alle strutture ricettive del territorio.

Infine nelle situazioni in cui ai civici segnalati vi fossero persone non autosufficienti o non in grado di spostarsi autonomamente, viene indicato di contattare il numero 0516228122 centrale operativa Polizia Locale per l'attivazione di tutti i servizi necessari per effettuare spostamenti protetti in piena sicurezza.

Caduti 107 mm di acqua. Ad arrivare a domani supereremo le precipitazioni di 4 mesi

La sindaca Isabella Conti così sulla situazione, via social: "Sulla base delle rilevazioni della stazione meteo di San Ruffillo (proprio accanto al Savena) dall’1 gennaio 2023 al 30 aprile 2023 sono caduti 180 mm di acqua piovana. Da ieri ne sono precipitati 107 mm e ad arrivare a domani, supereremo in 48 ore di pioggia le precipitazioni di 4 mesi. Questi sono gli effetti del cambiamento climatico che si ripercuotono sulla vita di tutti noi e ci mettono in pericolo.

Da questa mattina all’alba siamo al lavoro insieme alla Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile e Guardie Ecologiche volontarie per monitorare e prevenire situazioni di pericolo".