San Lazzaro, "spaccata" notturna in farmacia

Sventato un furto ai danni di una farmacia. Il colpo, naufragato, è stato tentato nel comune di San Lazzaro nella notte di sabato 25 novembre.

Da quanto si apprende, a seguito di una segnalazione di allarme proveniente dall'esercizio è stata allertata una pattuglia dell’Istituto di Vigilanza La Patria che si è recata prontamente sul posto. E' qui che gli operatori si sono resi conto che la vetrata dell'ingresso era stata sfondata. L'effrazione ha fatto scattare l'allarme, mettendo in fuga i presunti autori dello scasso. In due sono stati intercettati e -dopo un breve inseguimento- bloccati nelle vicinanze per poi essere consegnati alle forze dell'ordine.