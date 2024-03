Furti nelle auto davanti al nido: "Perché sono state rimosse le telecamere?"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Se i residenti della zona via Beverara-Fantin hanno dato il via a una petizione per l'installazione delle telecamere dopo i numerosi episodi di furto nelle auto, a San Lazzaro la polemica è sullo smantellamento dei sistemi di sorveglianza.

A scrivere all'amministrazione, i rappresentanti dei genitori dei bimbi che frequentano l'asilo nido Maria Trebbi di via Martiri di

Pizzocalvo, Paolo Giunchi – sezione Folletti, Irene Timoncini – sezione Gnomi e Martina Pizzurro – sezione Funghetti: "L'area intorno all'asilo nido, utilizzata per la breve sosta delle auto di chi accompagna i piccoli all’interno dell’attività educativa è ciclicamente presa di mira da malviventi che sfruttano la manciata di minuti di sosta per fare razzia di borse e oggetti di valore" lasciati in auto dai genitori, si legge.

Ad aprile del 2022, l’amministrazione, proprio sulla base delle segnalazioni di furto da parte dei residenti della frazione Martiri di Pizzocalvo-Villaggio Martino, aveva proposto le telecamere di sorveglianza collegate anche alla sala operativa dei Carabinieri.

Nella missiva si riferisce l'ultimo episodio di giovedì 21 marzo ai danni di una mamma, mentre portava il figlio al nido: "Una tale spregiudicatezza da parte dei malviventi richiede senza dubbio una presa di coscienza collettiva e una ferma azione da parte delle istituzioni, una famiglia deve sentirsi al sicuro sulla soglia di una struttura per l’infanzia" scrivono i rappresentanti.

Lungo via Martiri di Pizzocalvo spiegano, sono posizionate alcune telecamere, e fino a pochi mesi fa ne erano presenti 4, orientate nelle diverse direzioni, all’altezza del civico 22, proprio di fronte all’ingresso dell’asilo nido, e ne inquadravano il piazzale prospiciente che porta al cancello d’ingresso e l’accesso veicolare: "Inspiegabilmente le telecamere sono state rimosse e nessuna attività di sorveglianza a presidio del territorio è in essere in maniera continuativa - quindi chiedono - che vengano prese misure urgenti per

preservare la sicurezza e che vengano ripristinate le telecamere nell’area di accesso e di sosta dell’asilo nido Maria Trebbi".

"Tutti i luoghi devono essere tutelati, a maggior ragione le famiglie hanno il diritto di sentirsi al sicuro sulla soglia di una struttura per l’infanzia - dichiara Paolo Giunchi, candidato al Consiglio Comunale e Coordinatore di Forza Italia di San Lazzaro di Savena - La scelta di disincentivare la sicurezza è incomprensibile e va a colpire la fascia più vulnerabile di popolazione, proprio quella sulla quale l'amministrazione racconta, spendendo parole in abbondanza, di fare più di tutti. Purtroppo alle parole non corrispondono i fatti.

Mi auguro che presto arrivino le scuse da parte della sindaca Conti e che vengano immediatamente presi provvedimenti e reinstallate le telecamere per garantire una maggiore sicurezza". gentile riscontro si porgono cordiali saluti.