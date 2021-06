San Lazzaro, il gen. Figliuolo inaugura l'hub Unipol: "Ieri caos? C'è il lato positivo, tanti giovani. Qui senso civico altissimo"

Questa regione sta seguendo il piano vaccinale in maniera encomiabile, con senso civico altissimo". Vaccinazioni in vacanza? "Siamo a disposizione e faremo in modo che la logistica saprà correre ed essere flessibile"

"L'Emilia Romagna rappresenta un'eccellenza, oggi è al 95% - delle somministrazioni sulle dosi consegnate - e sta seguendo il piano vaccinale in maniera encomiabile" . Lo ha detto il generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza covid, arrivato oggi a San Lazzaro, dove ha tagliato il nastro dell'hub aziendale Unipol, in via Palazzetti, alla presenza anche dei vertici delle forze dell'ordine e di Ausl, della sindaca di San Lazzaro Isabella Conti e dell'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini.

Il generale si è espresso anche sul caos del 2 giugno all'hub della Fiera, per l'open day Johnson&Johnson: "Qualcuno si è già scusato, prendiamo sempre il positivo, c'è stata una grandissima risposta, questa regione ha un senso civico elevatissimo. I giovani hanno aspettato tutta la notte per vaccinarsi. Entro settembre dobbiamo vaccinare anche i bambini e in questo mettiamo in campo altre risorse - ossia - i pediatri di libera scelta".

L'hub Unipol può effettuare fino a 1.800 somministrazioni al giorno: "Avremo decine di hub aziendali da inaugurare nei prossimi giorni".

"E' un centro importante e cerchiamo con i forzi sforzi di dare una mano al contrasto della pandemia", ha detto l'AD Unipol, Carlo Cimbri.

Vaccinazioni in vacanza

"Siamo a disposizione e faremo in modo che la logistica saprà correre ed essere flessibile, dando la possibilità di andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini". Ha assicurato il commissario Figliuolo. "È chiaro che la prima cosa da fare è essere flessibili fin dall'inizio nelle prenotazioni".