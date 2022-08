San Lazzaro, quasi pronto lo stadio Cevenini. Conti: "Grandi lavori anche al Teatro"

I lavori dello Stadio Cevenini stanno per concludersi. Parola della sindaca Isabella Conti che con un post annuncia il traguardo (quasi) raggiunto.

"I luoghi di sport e aggregazione sono preziosi strumenti attraverso i quali crescere una comunità. In questi anni abbiamo fatto enormi investimenti sull’impiantistica sportiva, l’ultimo tassello rimaneva lo Stadio Cevenini poiché necessitava di un intervento molto oneroso per poter essere davvero rilanciato", scrive Conti.

"Nonostante le ristrettezze che i bilanci pubblici hanno dovuto affrontare negli ultimi anni di pandemia, stiamo investendo 345.000 euro per la riqualificazione del vecchio campo in manto sintetico installando un sistema in erba artificiale di ultima generazione, omologabile LND fino alla categoria Eccellenza. Entro 30 giorni saranno conclusi i lavori, in tempo per iniziare la stagione sportiva".

"In questa estate 2022 stiamo lavorando senza sosta per realizzare gli interventi di riqualificazione che daranno nuova linfa alla città! Domani vi racconterò quali lavori stiamo per iniziare nel nostro Teatro".