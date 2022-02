Torna a casa, ma c'è divieto di avvicinamento: 37enne in manette

Un 37enne cittadino italiano è stato arrestato dai Carabinieri per inottemperanza al divieto di avvicinamento nei confronti della sua famiglia. E' successo questa notte, a San Lazzaro, quando alcuni residenti di un appartamento in un condominio hanno avvertito i militari di un uomo che stava dormendo nell'androne del palazzo.

Giunti sul posto, i militari hanno ricostruito i fatti: l'uomo addormentato è risultato essere il figlio di una coppia di signori, dalla cui casa il soggetto era stato allontanato nei mesi scorsi, a causa di un episodio denunciato di minacce, motivo per cui era pendente la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

L'uomo però non si era rassegnato, ed era già ritornato per cercare di rientrare a casa dai genitori, ma aveva ricevuto l'alt del padre, il quale aveva avvertito i carabinieri. Il 37enne si è così nuovamente dileguato, salvo poi essere ritrovato a dormire davanti la porta di casa, dove erano presente anche minori. Per questo motivo, ai militari non è rimasto altro che svegliare il soggetto e arrestarlo.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 37enne è stato successivamente rimesso in libertà non essendo state ravvisate esigenze per la richiesta di ulteriori misure cautelari, in attesa di valutare l’aggravamento della misura cautelare in atto da parte dell'autorità giudiziaria.