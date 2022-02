Donne, a San Lazzaro un 'punto rosa' intitolato ad Angela Romanin

Nato a novembre del 2021 nei locali della Polizia Locale di San Lazzaro di Savena grazie alla collaborazione con Casa delle Donne per non subire violenza e UDI, il punto rosa, è stato intirolato oggi ad Angela Romanin, socia storica della Casa delle Donne e "tra le voci più autorevoli nella lotta e nelle strategie per combattere la violenza contro le donne, venuta a mancare lo scorso anno", si legge nella nota dell'amministrazione comunale.

Si tratta di "un progetto pilota che si affianca all’accordo siglato tra Città Metropolitana di Bologna e Arma dei Carabinieri, per la realizzazione delle Stanze Rosa in tutti i Distretti della Città Metropolitana di Bologna".

(Foto Comune San Lazzaro)