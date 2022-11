San Lazzaro, facciata pericolante su via di Vittorio: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro questa mattina in via di Vittorio. Alcuni cittadini hanno segnalato il distacco parziale di diverse mattonelle dalla facciata di uno dei condomini che affacciano sul lungo viale. I vigili del fuoco con l'autoscala sono arrivati sul posto per delle verifiche statiche e si è resa necessaria la rimozione degli elementi più esposti alle intemperie. Sovente infatti, in caso di temporali o di vento forte, il distacco delle coperture può provocare dei crolli di tutta la copertura facciale degli edifici.