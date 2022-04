Palpeggia seno a minorenne: trovato a San Lazzaro, arriva la condanna

Un anno e sette mesi. A tanto ammonta la pena detentiva che un cinquantenne deve ancora scontare per violenza sessuale su minore. L'episodio, cui ora il tribunale di Bologna ha dato esecuzione alla condanna, risale al 2014. In base alle evidenze portate a verbale, il cinquantenne stesso ha prima approcciato la ragazza, che allora aveva solo 17 anni, in pieno centro a Bologna. La giovanissima passeggiava con un'amica, ed è stato allora che l'uomo le ha toccato il seno. Ora, dopo quasi otto anni, arriva la condanna, della quale l'uomo ha già scontato un mese. Trovato a San Lazzaro, per il 50enne ora si sono aperte le porte del carcere.