Cade dal muretto del portico di San Luca: 57enne in ospedale in codice 3

Una donna italiana di 57 anni, e non una ragazza come si era precedentemente appreso, è caduta dal muretto lungo la scalata di San Luca, nella parte terminale del cammino. E' successo intorno alle 16.30 e i vigili del fuoco e 118 sono stati chiamati sul Colle della Guardia per recuperare e prestare le prime cure alla donna.

La 57enne è atterrata su un prato dopo un volo di tre metri, dopo aver preso l'equilibrio, per un mancamento. Recuperata da una zona difficilmente accessibile con una squadra del gruppo speleo alpino fluviale, è stata immobilizzata e imbarellata e trasportata in ospedale in codice 3. Sul posto anche la Polizia.

Gallery