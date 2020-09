Arrestato per furto di una bici, il giorno dopo ruba da Leroy Merlin

Era stato arrestato il 30 agosto, quando un cittadino lo aveva visto rubare una bici in via San Mamolo e aveva chiamato il 113, ma non "ha messo giudizio".

Un 44enne pescarese, dopo il processo per direttissima del 31 agosto, conclusosi con il provvedimento di divieto di dimora in città, nel pomeriggio dello stesso giorno, all'interno del negozio di hobbistica Leroy Merlin, è stato bloccato nuovamente dai poliziotti: il vigilante lo aveva sorpreso a rubare una tronchesi, "strumento di lavoro" che gli era stato sequestrato la sera precedente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, senza fissa dimora e con qualche precedente, è finito ancora nei guai: è stato denunciato per furto aggravato e per violazione del divieto di dimora.