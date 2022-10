Bologna celebra San Petronio. Zuppi: "Guardiamo la città con gli occhi del patrono" | VIDEO

Il vescovo Petronio è quasi sempre raffigurato con la città di Bologna tra le mani. Non la possiede, ma la custodisce e la protegge. È come un padre con un bambino. Non dobbiamo sostituirci al sindaco, ma dobbiamo fare nostra la città. Non siamo isole e la città è la nostra prima casa comune, dove vivere da fratelli”. Così il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi durante l’omelia per la messa nel giorno di San Petronio, patrono della città. Zuppi, a margine delle celebrazioni, ha ricordato la manifestazione religiosa a cui ha partecipato nella mattinata di oggi, martedì 4 ottobre, ad Assisi, “casa” del patrono d’Italia San Francesco. Zuppi si è detto soddisfatto per aver “unito” i due patroni e, rispondendo alla domanda di un giornalista sull’ultima visita di Papa Francesco a Bologna, ha scherzato dicendo che, della città, “al Papa piacque molto la lasagna”.